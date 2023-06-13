«Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим

Нападающий Никита Буруянов подписал новый двусторонний контракт с московским «Динамо» сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
Никита Буруянов — воспитанник Хоккейной школы «Старый Оскол», несколько сезонов играл в ХК «Русь» Москва, после чего перешёл в ХК «Бульдоги» Санкт-Петербург.
В Молодёжной хоккейной лиге три года выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/2023 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе московского «Динамо», провёл 35 матчей и набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф Кубка Гагарина вышел на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями.
«Динамо» в Кубке Гагарина вылетело от «Торпедо» (2-4) в четвертьфинале Западной конференции.
- 13 июня 2023
-
16:50
-
16:13
-
15:56
-
15:26
-
15:14
-
15:09
-
14:55
-
14:29
-
13:56
-
13:46
-
13:24
-
13:08
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:52
-
09:34
-
09:17
-
08:56
-
08:36
-
05:00
-
00:04
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:58
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:22
-
21:59
-
21:38