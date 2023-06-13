«Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим

Нападающий Никита Буруянов подписал новый двусторонний контракт с московским «Динамо» сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Никита Буруянов — воспитанник Хоккейной школы «Старый Оскол», несколько сезонов играл в ХК «Русь» Москва, после чего перешёл в ХК «Бульдоги» Санкт-Петербург.

В Молодёжной хоккейной лиге три года выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/2023 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе московского «Динамо», провёл 35 матчей и набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф Кубка Гагарина вышел на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

«Динамо» в Кубке Гагарина вылетело от «Торпедо» (2-4) в четвертьфинале Западной конференции.