«Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.
Таким образом, «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/23.
В первом периоде было забито всего два гола. На 12-й минуте отличился Марк Стоун, а на 14-й забил Николас Хаг.
Во втором периоде за «Вегас» забивали Алекс Мартинес, Райли Смит, Марк Стоун и Майкл Амадил. У «Флориды» отличился только Аарон Экблад.
В третьем отрезке игры забил и российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также его одноклубник Стоун оформил хет-трик. Отличился в этом периоде и Николя Руа. За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт и Сэм Беннет.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
14 июня 2023, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
9 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стоун – 11:52 (4x5) 2:0 Хаг (Айкел, Маршессо) – 13:41 (5x5) 2:1 Экблад (Казинс) – 22:15 (5x5) 3:1 Мартинес (Айкел, Пьетранджело) – 30:28 (5x5) 4:1 Смит (Карлссон, Теодор) – 32:13 (5x5) 5:1 Стоун (Хауден, Стивенсон) – 37:15 (5x5) 6:1 Амадио (Смит) – 39:58 (5x5) 7:1 Барбашёв (Айкел, Теодор) – 48:22 (5x5) 7:2 Райнхарт (Беннетт, Монтур) – 48:47 (5x5) 7:3 Беннетт (Форслинг, Райнхарт) – 51:39 (5x5) 8:3 Стоун – 54:06 (en) 9:3 Руа (Теодор, Макнэбб) – 58:58 (5x5)
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