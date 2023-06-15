«Хочу довести дело до конца». Билялетдинов — о продлении контракта с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от продления контракта с казанским клубом. Соглашение с именитым специалистом заключено сроком на один сезон.

«Решение было непростым, я серьёзно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал её и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется ещё лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде – это тоже сыграло свою роль.

Мы видим большую перспективу в этом составе, мне комфортно работать с этими игроками и тренерским штабом. Сезон будет непростым, надо серьёзно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки. Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, потому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова проиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. Тренер пришёл в команду по ходу сезона и закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции.