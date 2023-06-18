Форвард «Далласа» перешёл в «Колорадо» в результате обмена
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Нападающий «Даллас Старз» Фредрик Олофссон стал игроком «Колорадо Эвеланш» в результате обмена. 27-летний хоккеист подписал двусторонний контракт сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба «Колорадо» на официальном сайте. Компенсация, которую «Старз» получат за своего хоккеиста, будет определена позднее.
Зарплата Олофссона на уровне Национальной хоккейной лиги составит $ 775 тысяч в год, в Американской хоккейной лиге – $ 300 тысяч, при этом гарантированный минимум за сезон – $ 350 тысяч.
Олофссон дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне, проведя за «Даллас» 28 матчей в регулярном чемпионате. В них он набрал 4 (1+3) очка, а также провёл два матча в плей-офф Кубка Стэнли. В АХЛ за «Техас» нападающий в 37 матчах набрал 14 (5+9) очков.
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