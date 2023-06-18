«Даллас» подписал новый контракт с вратарём

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Вратарь системы «Даллас Старз» Мэттью Мюррей подписал новый двусторонний годичный контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба «Старз» на официальном сайте.

Зарплата 25-летнего Мюррея составит $ 775 тыс. на уровне Национальной хоккейной лиги и $ 110 тыс. – в Американской хоккейной лиге. Гарантированный минимум за сезон – $ 137,5 тыс.

В минувшем сезоне вратарь впервые вышел на лёд в матче НХЛ, проведя в общей сложности три игры в регулярном чемпионате турнира. В этих матчах Мюррей отразил 84,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,39. В АХЛ Мюррей провел 34 матча (91,1% отбитых бросков при коэффициенте надёжности 2,37), в Кубке Колдера – восемь (90,9%, 2,79).

Ранее стало известно, что нападающий «Далласа» Фредрик Олофссон стал игроком «Колорадо Эвеланш» в результате обмена.