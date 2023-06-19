Владелец «Вашингтона» — намекая на Овечкина: в нашей команде есть великий хоккеист

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис намекнул на форварда команды Александра Овечкина, заговорив на тему великих игроков.
«Я разговаривал о великих игроках с Джинни Басс (владелица баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»). У нас есть великий игрок, который хотел бы остаться в «Вашингтоне» до конца карьеры.
Я разговаривал об этом с Джинни Басс. У «Вашингтона» есть великий игрок поколения, который бы хотел оставаться в команде на протяжении всей карьеры. Мы проявили лояльность к этому хоккеисту, мы могли бы задрафтовать и развивать других отличных спортсменов, которые хотели бы играть здесь долгое время», — приводит слова Леонсиса The Fadeaway World.
37-летний Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером в первом раунде драфта 2004 года.
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