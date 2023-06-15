«Коби был её Овечкиным из НБА». Владелица «Лейкерс» признала величие русской суперзвезды?

Чья фамилия всплывает в сознании, когда вас просят назвать лучшего баскетболиста в истории НБА? О каком игроке думаете, когда получаете вопрос о величайшем хоккеисте за всю историю НХЛ? Конечно, наверняка предсказать ваши ответы у меня не выйдет, но я точно скажу имена тех, кого кто-то да назовёт.

Давайте пойдём дальше.

А что будет, если я скажу, что эти легенды во многом похожи друг на друга? Представьте себе, такое вполне возможно. А главное: об этом говорю даже не я, а владельцы клубов, за которые эти величайшие спортсмены выступали или выступают!

Впрочем, завершу прелюдии и назову сих игроков — это Александр Овечкин и Коби Брайант. В каждом из этих имён заключено величие. И хоть они из разных видов спорта, это не помешало провести прямое сравнение. К чему же я веду?

Коби Брайант Фото: Christian Petersen/Getty Images

На днях владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис пообщался с владелицей «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс. Неожиданно? Лишь отчасти, ведь Леонсис также владеет баскетбольным «Вашингтон Уизардс». В ходе беседы речь зашла о великих игроках, которые всю карьеру выступали за свои клубы. Леонсис захотел спросить совета о лидере, разыгрывающем защитнике «Уизардс» Брэдли Биле, который выступает за команду всю карьеру в НБА — с 2012 года — и, как отмечается, хочет побеждать здесь и сейчас, но «Вашингтон» не может себе этого позволить. Так что же сказал владелец клуба?

«Я говорил об этом с Джини Басс, потому что у «Кэпиталз» есть великий игрок, игрок поколения, который хотел бы оставаться здесь на протяжении всей своей карьеры. Показав лояльность этому игроку, мы смогли задрафтовать и развить других великих спортсменов, которые также хотели бы остаться здесь. Так что мы закончили разговор темой этой культуры и идентичности. И Джини сказала: «Это похоже на мою ситуацию с Коби. Такими были наши отношения с Коби Брайантом, он просто всю свою карьеру играл за одну команду», — приводит слова Леонсиса Fadeaway World.

Так о ком же говорил владелец «Вашингтонов»? Напрямую он не называл ни одной фамилии, но в то же время в контексте разговора о Биле и «Уизардс» почему-то заговорил о «Кэпиталз». А игрок поколения, ещё и проводящий там всю свою карьеру, лишь один — Овечкин. Кажется, здесь всё очевидно.

В «Твиттере» на эту тему разгорелся хоть и не такой жаркий, но всё же спор. Пока многие рассуждали о Брэдли Биле, несколько фанатов напрямую заявили, что речь-то идёт об Овечкине.

«Твиты с цитатами к этому безумны. Он говорил об Овечкине, а сравнение было с Коби», — написал один из них.

Другой невольно обратился к журналисту и инсайдеру ESPN Эдриану Войнаровски, который, собственно, и запостил этот отрывок у себя на странице: «Вой нуждается в людях, способных создавать более качественный контент, потому что контекстом был Алекс Овечкин, которого даже не упомянули в тексте». Вероятно, болельщик недоволен тем, что напрямую Леонсис Овечкина не назвал, лишь запутав читателей и слушателей.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Когда прошлым летом Тед дал Билу контракт, он упомянул, что «владельцы завидуют его отношениям с его суперзвёздами», он сравнил Била и Ови.

Но на этот раз он говорит, что Джини помогла ему осознать, что Коби был её Овечкиным из НБА. Что-то щёлкнуло у Леонсиса. «Поколение», — написал третий фанат.

В общем, получается немного странная история. С одной стороны, вроде бы всё очевидно: и упоминание «Кэпиталз», и описание спортсмена. Да и для сравнения с великим Коби Брайантом Овечкин подходит значительно лучше, чем Бил.

С другой — Леонсис не сказал этого прямо, из-за чего — только представьте — мы потеряли, пожалуй, одно из самых громких прямых сравнений в истории спорта! И со стороны не только Леонсиса, но и владельца «Лейкерс»! Так что негодование фанатов понять тоже можно.

Однако не будем концентрироваться на негативе. Факт всё равно остаётся фактом: мы увидели потрясающее сравнение двух настоящих легенд, величайших спортсменов своих видов спорта! Всё-таки Брайант — один из лучших баскетболистов в истории, рекордсмен НБА по ряду категорий. По мнению многих специалистов и СМИ, он и вовсе лучший игрок своего вида спорта!

Так что отдадим должное уважительному отношению Басс не только к собственной легенде, но и к легенде другого клуба. Ведь в спорте, как и в жизни, без уважения к другим людям, даже к соперникам — никак, верно? Ну и по-доброму посмеёмся над Леонсисом, который на ровном месте запустил небольшой тред среди фанатов, в очередной раз напомнив, как важно грамотно формулировать свои мысли в медиапространстве.