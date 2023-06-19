В Чехии рассказали, при каком условии Дмитрий Яшкин будет вновь выступать за сборную
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Глава Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик рассказал, что нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сможет вернуться в сборную, если будет играть в чешской команде. Ранее в сборной Чехии приняли решение не вызывать в национальную команду хоккеистов, играющих в Континентальной хоккейной лиге.
«Ничего не изменилось. Ранее я уже дал понять, что моральные ценности важнее спорта. Я осуждаю мировые конфликты. Если Яшкину хочется играть за сборную, то пусть приезжает и играет в чешской команде», — написал Гадамчик в «Твиттере».
Яшкин родился в Омске, но уже в восьмимесячном возрасте переехал с семьёй в Чехию. Он выступал за сборную Чехии на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов, где в 18 матчах набрал 11 (6+5) очков.
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