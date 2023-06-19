«Вся Европа против». Глава Федерации хоккея Чехии — о запрете Яшкину играть в сборной

Президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик оценил слова Дмитрия Яшкина о сборной страны. Ранее нападающий «Ак Барса» выразил надежду, что ему удастся выступить на домашнем чемпионате мира. ЧМ по хоккею — 2024 пройдёт в Праге и Остраве. Напомним, в 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать для выступлений в национальную команду хоккеистов из КХЛ.

«Я знаю Диму, он отличный хоккеист, и он нам определённо пригодился бы. Но мы ничего не можем поделать. Мы лишь хозяева турнира, и вся Европа против участия в нём хоккеистов КХЛ. Я знаю, что политика не должна влиять на спорт, но таково мнение хоккейного мира», – приводит слова Гадамчика Blesk.cz.

Ранее Гадамчик заявлял, что чешские хоккеисты, которые играют в России, по моральному духу расходятся с игроками сборной Чехии и будут негативно влиять на мораль команды.