«Амур» объявил о расторжении контракта с нападающим
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«Амур» расторг контракт с нападающим Игорем Руденковым по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте хабаровской команды.
28-летний Руденков в минувшем сезоне сыграл за «Амур» в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9». Ранее хоккеист в КХЛ выступал за «Торпедо», «Сочи» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ Руденков в 299 матчах набрал 101 (52+49) очко.
«Амур» в прошедшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от зоны плей-офф на три очка. В последний раз хабаровчане вышли в финал Кубка Гагарина по итогам сезона-2017/2018, где в первом раунде проиграли казанскому «Ак Барсу» (1-4).
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