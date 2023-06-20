Канадский игрок «Амура»: мало понимал, что говорит тренер. Иногда я просто сижу и киваю

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast высказался о системе игры дальневосточного клуба. Кроме того, игрок в целом сравнил стиль в Континентальной хоккейной лиге с североамериканским.
«Чем КХЛ отличается от североамериканского хоккея по стилю? Разные системы… Я даже не могу сказать, потому что мало понимал, что говорит тренер. Наверное, разница в игре в обороне, как они выводят шайбу из зоны. Наверное, только пара команд не отбрасываются, а действуют в шведском стиле. Бросают только в стопроцентных моментах, а в других отходят назад, и никогда не пойдут в атаку через заброс. А в нашей команде главное — забросить шайбу поглубже в зону атаки, и у нас есть ребята, которые пойдут поборются за неё.
Что я делаю, когда тренер что-то объясняет, переводят ли мне? Иногда вратарь переводит, иногда капитан. Иногда я просто сижу и киваю. Но в целом ребята помогают. К тому же у нас есть несколько ребят, которые играли в Америке. Один несколько лет провёл в топ-дивизионе NCAA, у него английский лучше, чем у меня!» — сказал Ли.
Напомним, канадец принял участие в 53 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач. Защитник набрал 20 баллов при показателе полезности «+1».
- 20 июня 2023
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