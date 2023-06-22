Плющев: я не позволял навязывать мне игроков в сборные, поэтому мои ребята брали медали

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поразмышлял на тему того, что главным тренерам молодёжных и юниорских отечественных сборных игроков в команду навязывает руководство ФХР или агенты. Специалист рассказал, как он справлялся с этим давлением, тренируя национальные команды России.

«Конечно же, мне тоже пытались навязывать игроков в сборные, диктовать условия. Но, знаете, у меня всё же получалось оставаться самостоятельным в своём выборе, а вот как у остальных – не знаю. В данном случае всё зависит от конкретного человека. Как мне удавалось отбиваться? В то время существовали более-менее объективные тренерские советы, на которых я докладывал программу и объяснял, почему этот игрок мне нужен, а тот, наоборот, нет. Поэтому мои ребята и завоёвывали медали.

Но в последнее время у нас немного по-другому происходит назначение тренеров сборных, определение их программ. Эти программы не должны быть навязаны сверху, а идти от тренера, чтобы он знал, что делает, в какой хоккей хочет играть. Вот я это понимал, но сейчас ситуация совсем другая», — цитирует Плющева Betonmobile.ru.

Плющев выигрывал в качестве тренера чемпионаты мира на юношеском, юниорском и молодёжном уровнях. В последний раз золото чемпионата мира молодёжная сборная России выигрывала в 2011 году.