Артюхин: для СКА важно, что Лайпсик в КХЛ уже свой

Экс-нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о переходе в СКА Брендана Лайпсика. Сегодня канадский нападающий подписал контракт с петербургским клубом на два года.

«Лайпсик в СКА – это отличное решение для обеих сторон. В Петербурге вообще иностранцы всегда были сильные – и когда я ещё играл, и уже после этого приезжали лучшие бомбардиры своих чемпионатов, отличные защитники, вратари. Да, не у всех с ходу получалось адаптироваться и показать свой уровень, кто-то проигрывал конкуренцию. И в этом смысле для СКА важно и здорово, что Лайпсик, как говорится, уже свой – в КХЛ он не первый год, знает, что тут и как, и показывает отличный стабильный уровень.

В «Магнитке» он был в лидерах – не сомневаюсь, что и в СКА не потеряется. У армейцев серьёзный выбор игроков, и найти для Брендана лучшее сочетание у тренерского штаба точно получится – он идеально подходит под активный хоккей, в который СКА играл в прошлом сезоне и, судя по персоналиям в трансферной кампании, хочет продолжать и дальше. В общем, для Питера это определённо отличное подписание в условиях не самого богатого выбора на рынке», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.