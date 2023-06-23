В. Крикунов: по манере игры Лайпсик похож на советского хоккеиста

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высоко оценил игровые качества новичка СКА Брендана Лайпсика. Сегодня питерский клуб подписал с канадцем двухлетний контракт.
«Слышал, что Лайпсика называют самым «советским» хоккеистом из Канады. По стилю игры он действительно похож на эталонных представителей советской школы: любит играть в пас, ищет нестандартные решения, творит на льду. При этом канадское происхождение тоже сказывается — несмотря на не самые большие габариты, Лайпсик хорош в силовой борьбе. По крайней мере, его не удивишь и не выбьешь из колеи жёсткой игрой.
Показательно, что за три года в России Лайпсик дважды играл в финале Кубка Гагарина с разными командами. Это такой знак качества — человек умеет проводить много матчей в плей-офф и при этом не устаёт и сохраняет высокую результативность.
СКА уже удалось заполучить двух отличных крайних нападающих — Толчинского и Грицюка. Лайпсик — ещё один высококлассный фланговый игрок. Учитывая, что квалифицированных центрфорвардов в Петербурге тоже хватает — есть Кадейкин, Хуснутдинов, Прохоркин, Воробьёв, — у тренеров СКА развязаны руки. Они могут пробовать самые разные ударные сочетания в поисках лучших вариантов», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
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