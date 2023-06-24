«Как говорит молодёжь — мне фиолетово». Михайлов — о невключении его в Зал славы хоккея

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР Борис Михайлов отреагировал на то, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Выбор жюри в Торонто воспринял философски, где-то даже с юмором. Уже лет шесть-семь подряд мне в конце июня звонят ваши коллеги-журналисты и сообщают эту новость. А я их каждый раз спрашиваю: «Ну и что?»

Даже не напрягаюсь по этому поводу. Какая-то мотивация у людей, наверное, была. Им не залезть в голову. Не хочу обидеть тех, кто выдвигает мою кандидатуру и кандидатуры других российских хоккеистов. Но молодёжь в таких случаях говорит — нам фиолетово. Вот и я говорю, как есть — прожил без Зала славы в Торонто 78 лет и, надеюсь, ещё проживу. Самое главное то, что в России меня до сих пор узнают на улицах, просят автографы. А музеи и выставки подождут.

Хоккей — это всегда политика, и в 1972 году, и в 2023-м. Но лишь на определённые проценты. Я бы сказал так: 50 на 50. В мире жёсткая ситуация, но НХЛ, в отличие от Европы, старалась не влезать в политику, в Северной Америке всё решают деньги, бизнес. Это мы видим по российским легионерам НХЛ, которые спокойно выступают за свои клубы. Но вот решение Зала славы, возможно, не совсем спортивное. Процентов на 50 политике отдам», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.