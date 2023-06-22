«Политический вопрос сыграл свою роль». Михайлов о невключении россиян в Зал славы хоккея

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР Борис Михайлов отреагировал на то, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.

«Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно. Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, – независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведёт себя положительно.

Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведёт себя в этой ситуации намного достойнее других организаций», – цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, в этом году НХЛ ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон.