Эрик Карлссон: у меня есть всё необходимое, чтобы играть в чемпионской команде

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон заявил, что хочет играть в команде, которая будет бороться за Кубок Стэнли. Карлссон выступал за «акул» вместе с Брентом Бёрнсом, который перешёл в «Каролину Харрикейнз» и дошёл с ней до финала Восточной конференции в прошедшем сезоне. По словам шведского игрока обороны, он переживал за Бёрнса в плей-офф.
«Это эгоистично, но мне и самому хотелось бы иметь такую возможность. Я хочу побеждать. Я чувствую, что у меня есть всё необходимое, чтобы играть в чемпионской команде. Это всегда будет моей конечной целью — делать это каждый год, продвигаясь вперёд», — приводит слова Карлссона theScore.
В последний раз Карлссон играл в плей-офф НХЛ в 2019 году. В 19 матчах защитник набрал 16 (2+14) очков.
Напомним, ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что «Сан-Хосе» попробует обменять Карлссона.
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