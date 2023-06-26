Давыдов: не хотелось бы, чтобы некие силы повлияли на выбор обладателя «Везины»

Бывший тренер вратарей сборной России, работавший в команде с Ильёй Сорокиным, тренер голкиперов «Локомотива» Рашит Давыдов поделился ожиданиями от церемонии вручения награды «Везина Трофи», которую получит лучший вратарь Национальной хоккейной лиги.
«Смею предположить, что по цифрам у Улльмарка хорошая ситуация: общая неплохая пропорция по играм, пропущенным голам, выигрышам, коэффициентам надёжности. Но я очень надеюсь, что это не помешает Илье завоевать приз и другие моменты, которые не имеют отношения к хоккею, не скажутся. Есть опасение, что на выборы могут повлиять некие силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы такое не случилось и по достоинству оценили игру Ильи, его вклад в результат команды», — приводит слова Давыдова ТАСС.
Напомним, кроме Сорокина, номинантами на приз стали швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ, которая пройдёт на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.
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