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Сорокин: я настроен на «Везину», но это не имеет значения, если у команды нет результатов

Сорокин: я настроен на «Везину», но это не имеет значения, если у команды нет результатов
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал попадание в список номинантов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.

«Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьёзно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений. Говорил об этом в России, повторяю и сейчас: никакие рекорды, личные достижения не имеют никакого значения, если команда не добивается результата. Если команда будет побеждать, то мне всё равно, сколько я пропущу», — цитируют Сорокина «Известия».

Напомним, другими номинантами на приз стали швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ, которая пройдёт на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.

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