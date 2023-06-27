Плющев: новых кадров, которые могли бы удивлять и мир, и НХЛ, у нас нет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал тот факт, что россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ.

«Я вам так скажу: ребята, которых оценивают сейчас, ухали в НХЛ давно. Это не те пацаны, которые приехали туда год-два назад. Нет, они себя уже давно там зарекомендовали. Но, к сожалению, время берёт своё. А новых кадров, которые могли бы удивлять и мир, и НХЛ, у нас нет.

Мы всё время вспоминаем какие-то победы 50-летней давности, бравируем тем, что завоевали медали на двух последних Олимпиадах. Но между Олимпиадами есть чемпионаты мира, которые мы благополучно проигрываем. И новых имён мировому хоккейному сообществу не открываем на удивление. Я говорил неоднократно: должны быть хорошие коллективы, программы, тренеры, способные обеспечить рост наших ребят. Но всё остаётся посредственным, ничего не меняется. А под лежачий камень вода не течёт. Поэтому такие результаты. Тем более в НХЛ, где высокий уровень требований, сильнейшая лига», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Ранее бывший нападающий СКА Максим Сушинский прокомментировал результаты церемонии вручения наград Наицональной хоккейной лиги.