Сушинский: предвзятость к игрокам возможна у нас, в Америке её нет

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский прокомментировал результаты церемонии вручения наград Наицональной хоккейной лиги, по итогам которой впервые с 2011 года российские хоккеисты остались без индивидуальных призов.
«Не могу сказать, действительно ли Улльмарк лучше Сорокина. Как я могу судить? Смотрю хайлайты одни.
Впервые за 12 лет российские хоккеисты не завоевали ни одной индивидуальной награды, это говорит о слабом выступлении наших игроков или предвзятом отношении к ним за океаном? Да нет, какая предвзятость? Это у нас может быть предвзятость. Здесь об этом не думают. Я сейчас в Америке, здесь вообще тишина, никто не знает, что происходит (смеётся). Это вообще никому не интересно.
Смогут ли российские вратари вновь выиграть «Везину», а нападающие – «Арт Росс» или «Харт»? А вы думаете, это так важно? Мне кажется, важнее Кубок Стэнли, это все запомнят. Вот Барбашёв, можно порадоваться за парня, второй Кубок Стэнли взял. Для Сорокина, я думаю, тоже главное не «Везина», а Кубок. Поэтому давайте говорить о том, что главнее для хоккеистов», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».
Ранее Каменский оценил то, что впервые с 2011 года российские хоккеисты остались без индивидуальных наград по итогам сезона.
- 27 июня 2023
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