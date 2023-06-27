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Овечкин — 2-й в рейтинге доверия среди российских подростков, на первом месте — Егор Крид

Овечкин — 2-й в рейтинге доверия среди российских подростков, на первом месте — Егор Крид
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков (14–18 лет) в России на лето 2023 года, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Поп-исполнитель Егор Крид стал лидером второй раз подряд. Летом прошлого года он был на 64-й строчке рейтинга, а осенью 2022 года и вовсе его покинул. Овечкин по сравнению с весной 2023 года поднялся на одну строчку в рейтинге. Третье место у актёра театра и кино Александра Петрова.

Полностью семёрка лучших в рейтинге выглядит так:

1. Егор Крид;
2. Александр Овечкин;
3. Александр Петров;
4. Клава Кока;
5. Анастасия Ивлеева:
6. Алексей Немов;
7. Ольга Бузова.

«Почти все участники семёрки — лидеры мнений, спортсмены, певцы и актёры — улучшили или вернули свои позиции. Это давно зарекомендовавшие себя звёзды — молодёжь не спешит следовать за новыми кумирами, вероятно, интуитивно чувствуя неискренность или конъюнктуру», — заявил президент холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.

Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». По результатам опроса составлялся балльный рейтинг личностей.

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