«Тяжелее всего было не проболтаться». Ягр рассказал, как и почему Лемье возобновил карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр вспомнил о возвращении Марио Лемье в конце 2000 года.

«Знал, что Марио собирается вернуться после завершения карьеры в 1997-м? Это моя любимая история о Марио.

Его сын, Остин, постоянно играл с клюшкой в нашей раздевалке. Марио уже закончил, был владельцем клуба. Наш сервисмен повесил большой постер Лемье, и Остин спросил его, кто на нём изображён. Тот ответил, что это его папа. Остин спросил: «А что, мой папа играл в хоккей?», и сервисмен ответил: «Твой папа был лучшим в мире».

Марио узнал об этом разговоре. Думаю, поэтому он и решил вернуться, чтобы показать сыну, насколько он был хорош. Он начал тренироваться, никому ничего не сказал. У меня было сложное начало сезона, мы были на выезде в Бостоне, когда позвонил Крэйг Патрик и сказал, что по возвращении Марио хочет со мной поговорить.

После выезда я зашёл к Марио, он спросил, как дела. Говорю – играем мы не очень, я тоже не очень. Нам бы игроков, конечно, но я знаю, что денег нет. Мы же тогда были банкротами. Марио отвечает: «Знаю одного хорошего игрока». Смешно, но до меня тогда ещё не дошло. Говорю ему – хорошо, но денег-то у нас нет, значит, это точно не суперзвезда. Он отвечает: «Он недорогой, но очень хороший». Я спрашиваю: «Ну и кто это?».

Он ответил: «Это я, уже два месяца тренируюсь. Только никому не говори. 26 декабря я вернусь». Так я и узнал. Тяжелее всего было не проболтаться! И у нас сразу пошло, в первой же смене мы забили гол, он сам забил в середине матча и мы обыграли «Торонто» 5:0. В том матче он набрал три очка, в следующем – четыре, это невероятно. Сколько профессиональных спортсменов могут три с половиной года не играть, потом потренироваться три месяца и доминировать? Марио набрал 80 очков в 40 матчах!

А когда Остин только родился, Марио три дня провёл в больнице, вообще не спал. А потом приехал прямо к матчу с «Сент-Луисом», с больничным браслетом на руке. И забил пять и три отдал! Такой он, Марио Лемье», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.