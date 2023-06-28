Агент Никиты Гусева рассказал о текущей ситуации с поиском клуба для хоккеиста
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Хоккейный агент и представитель компании Winners Александр Черных рассказал о будущем Никиты Гусева.
«Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, от этого и планируем отталкиваться. Если говорить про КХЛ, то Гусеву интересны клубы московского региона. Однако на сегодняшний день ни с одним клубом КХЛ мы не вступали в переговоры по Никите. Нужно чёткое понимание по ситуации с НХЛ. Думаю, что вопрос решится где-то после начала июля— сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф — 2023 КХЛ 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он сыграл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков.
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