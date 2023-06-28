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Агент Черных: голкипер Антон Худобин готов к возращению в КХЛ

Агент Черных: голкипер Антон Худобин готов к возращению в КХЛ
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Хоккейный агент и представитель компании Winners Александр Черных рассказал, что вратарь Антон Худобин готов к продолжению карьеры в КХЛ.

«Ждём и смотрим команды, которым необходимы опытные вратари. Изучаем рынок, сам Антон тоже погружён в процесс, общаемся с ним. Худобин готов к возращению в КХЛ.», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.

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