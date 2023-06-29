Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил Матвея Мичкова с Лионелем Месси

Аналитик TSN Крэйг Баттон оценил игру российского нападающего СКА Матвея Мичкова, сравнив его с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

«Когда Лионель Месси попадает в голевую зону, он опасен, и противнику лучше знать, где он находится. Матвей как хоккеист очень похож. Он исследует. Он ищет возможности. Но когда они появляются, Мичков молниеносно пользуется ими.

Для меня Мичков — чистый снайпер. Я думаю, самое сложное в Национальной хоккейной лиге — это забивать голы, и он это делает. Я бы сказал, что он второй лучший снайпер на этом драфте после Коннора Бедарда», — приводит слова Баттона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Матвея Мичкова на драфте НХЛ выбрала «Филадельфия» под общим седьмым номером.