Ротенберг: в ближайшие годы мы вместе с Мичковым будем работать над дальнейшим развитием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог первого дня драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 и рассказал о планах по развитию нападающего армейцев Матвея Мичкова.

«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне — это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде. Но в то же время выбор на драфте ещё ни о чём не говорит: есть пример, когда игрок был выбран первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу. Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА — закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там.

Моя позиция известна давно — если и уезжать из нашей страны, то готовым на 100%. Наша задача — развивать игроков, клуб и всю систему, так мы и работаем, на это делаем акцент. Всё остальное — просто результат всей этой работы.

Во всех случаях мы сохраняем приверженность этому правилу — сначала игрок должен выйти на достойный уровень в России, стать здесь звездой. Кстати, в этом наша позиция совпадает с точкой зрения Матвея, он сам говорил, что для начала ему нужно заиграть в СКА. В ближайшие годы мы вместе с ним будем работать над дальнейшим развитием, чтобы он продолжил прогрессировать в СКА и вышел на новый уровень. У нас хорошая внутренняя конкуренция, это серьёзный вызов для любого молодого игрока», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, Матвея Мичкова на драфте НХЛ выбрала «Филадельфия» под общим седьмым номером.