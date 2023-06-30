Матвей Мичков: думаю, «Филадельфия» начнёт побеждать, когда я приеду

Российский нападающий Матвей Мичков высказался о выборе «Филадельфией Флайерз» игрока на драфте Национальной хоккейной лиги.

«Всем, кто меня знает, известно, что я ненавижу проигрывать. Я собираюсь делать всё, что должен, буду работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».

Когда приеду в НХЛ? Честно говоря, я не могу сказать наверняка. У меня есть контракт со СКА. Но я надеюсь, что, как только смогу, я приеду. Думаю, что мы начнём побеждать, когда я приеду», — приводит слова Мичкова официальный сайт НХЛ.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.