Что ждёт союз Мичкова и «Филадельфии»? Русский талант должен научиться двум важным вещам

До драфта максимально сложно было представить, что Матвей Мичков отправится в «Филадельфию». Из всех больших рынков НХЛ эта команда долгое время наиболее скептично подходила к выбору любых игроков из России. Даже в девяностые и нулевые чаще всего «Филадельфия» ограничивалась одним поздним пиком, а в промежутке с 2003-го по 2011-й выбрала лишь двух наших хоккеистов. Драфт Ивана Проворова и Германа Рубцова этот паттерн вроде бы сломал, но первый не до конца оправдал ожидания, а второй вообще стал одним из худших первораундников НХЛ последних лет.

После провала с Рубцовым, выбор которого в своё время фактически лично раскритиковал легенда клуба Бобби Кларк, «лётчики» рискнули с россиянами лишь дважды, выбрав Кирилла Устименко в третьем раунде (2017) и Егора Сердюка в шестом (2019). Однако недавно «Филадельфия» получила кардинально новый управленческий дуэт: сравнительно молодого и неопытного как генменеджера Дэнни Бриера, а его ментором в роли президента стал другой бывший игрок клуба, Кит Джонс, сменивший гарнитуру комментатора TNT на высокий пост. С самого же начала они решили выбрать рискованный путь.

Матвей Мичков Фото: Zuma\TASS

Как сообщали американские журналисты перед драфтом, Бриер и его помощник Брент Флар (человек, который в своё время настоял на выборе Капризова «Миннесотой») изначально были готовы к тому, чтобы брать игроков, которые лучше всего раскроются через три-четыре года. «Филадельфия» начинает мощную перестройку, которой в команде не было очень давно, и смысла уже сейчас форсировать развитие талантливой молодёжи было мало. В принципе, в самом этом заявлении уже содержался явный намёк — никакого другого игрока из топ-10 не пришлось бы ждать в лиге «три года», из-за которых многие боялись драфтовать Мичкова слишком высоко.

Однако долго говорилось, что «Флайерз» не хотят иметь дела с хоккеистами, отличающимися трудным характером, — а вокруг Мичкова, его поведения на льду, которое в прошлом году в том числе выливалось в удаления за неспортивное поведение, разговоров было немало. Хотя у клуба не было русского скаута, несколько дней назад менеджеры команды лично проводили собеседование с Мичковым — и, судя по всему, увиденное и услышанное их максимально удовлетворило.

Ну а что же происходит в самой «Филадельфии»? Всего лишь три года назад сравнительно молодая команда из Пенсильвании впервые за 20 лет заработала первый посев в Восточной конференции. Это казалось логичным продолжением работы, которую в клубе проделали на тот момент, но оказалось последним на данный момент выходом «лётчиков» в плей-офф: ошибки менеджмента, травмы лидеров и склоки в раздевалке привели к тому, что перспективная команда развалилась на ходу.

Джон Торторелла, которого год назад вытянули с (как казалось) комфортабельной пенсии на телевидении, выглядел человеком, который должен был придать какое-то ускорение составу, который на бумаге совсем не впечатлял. В первых матчах прошлого сезона «лётчики» и правда понеслись, но это объяснялось лишь формой Картера Харта в воротах: как только канадец сник, победная поступь клуба пропала. Новый менеджмент не сместил 65-летнего тренера: более того, его философия становилась ключевой для подбора игроков, которые бы заиграли в НХЛ уже после того, как Тортс ушёл бы из клуба.

Это видно уже и по летним обменам: команду уже покинуло несколько игроков, без которых недавно было сложно представить «Филадельфию». Иван Проворов, что показательно, был далеко не самым критикуемым игроком «лётчиков» в этом сезоне, хотя всё равно получал критические стрелы в свой адрес из-за не самой идеальной игры непосредственно в своей зоне. Возможно, «лётчики» решили, что предложение было слишком хорошим, чтобы отказаться.

Совсем другая история получилась с Кевином Хейзом: американский центр вряд ли стоил свои $ 7 млн в год, но при этом заработал репутацию стабильного игрока на 50–60 очков. Тортс сначала задвинул его на фланг, потом посадил в запас, потом нападал на Кевина чуть ли не через пресс-конференцию, критикуя его игру в защите. Фактически тренер сам обрушил стоимость Хейза: второй бомбардир команды в сезоне отправился в «Сент-Луис» лишь за пик шестого раунда, да ещё и с удержанием половины зарплаты.

Джон Торторелла Фото: AP/TASS

После сезона сам Торторелла чаще всего употреблял слово «ответственность»: судя по всему, именно это качество должно стать главным для каждого нового игрока «Филадельфии». На итоговой пресс-конференции тренер напирал на то, что игроки стали слишком чувствительными. Конечно, в старой-доброй долокаутной НХЛ, где Тортс и заработал себе имя, отношения между начальником и подчинёнными были слегка другими, но чемпион-2004 не собирается меняться. «Я не могу сказать, что конфликт — это плохо. Сейчас все думают, что это табу, нельзя выводить игроков из себя. Чё, правда? Я бы больше расстроился, если бы их не выбешивал», — говорил тренер. Менеджмент этот подход поддерживает.

И это делает выбор Мичкова весьма удивительным. Хотя по чистому атакующему таланту Матвей справедливо называется вообще лучшим игроком драфта (даже круче Бедарда), но при этом отмечается, что в защите форвард, мягко говоря, не выкладывается. Некоторые скауты даже говорили, что Мичков как будто не хочет учиться отрабатывать в защите. В прошлом году у игрока «Сочи» было немало моментов откровенно безалаберной оборонительной игры, на которую тот же Торторелла отреагировал бы потоком слов, начинающихся на F. К счастью для Матвея, Тортсу к моменту его приезда в НХЛ будет почти 70 годков и на скамейке наверняка будет другой человек — но философия пахоты из Пенсильвании вряд ли испарится.

Прикидывать потенциальных конкурентов Мичкова за место в составе «Филадельфии» в день драфта бессмысленно. Прямо сейчас команда фактически входит в режим «Чикаго» и «Аризоны» и готова обменять большинство своих игроков — даже лучшего бомбардира Трэвиса Конечны, о котором тренер высказывался комплиментарно. Скорее всего, покинет клуб и Картер Харт, на котором лежит тень секс-скандала с канадской молодёжкой в 2018-м, хотя до сих пор непонятно, какую вообще роль вратарь играл во всей этой ситуации.

При любых обменах, которые могут произойти в ближайшие месяцы, Мичков кажется игроком с самым большим потенциалом в системе нынешней «Филадельфии». И, вполне возможно, в итоге именно команде рано или поздно придётся подстраиваться под него, а не наоборот.