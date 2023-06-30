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Журова: недружественные страны пытаются демонизировать образ российского спортсмена

Журова: недружественные страны пытаются демонизировать образ российского спортсмена
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше, обвиняемого в шпионаже.

«Ну какой шпионаж в Польше от парня в 20 лет?! Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер. Это ещё один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное.

Я это расцениваю как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас ещё очень долго не пускали на Олимпийские игры. Этим парнем займётся наш МИД. Нужно проверить все необходимые факты и обвинения для помощи», – цитирует Журову Sport24.

Напомним, польские СМИ сообщали, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.

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