Генменеджер «Трактора» рассказал о роли нападающего Жаркова в команде

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Владимиром Жарковым.
«Владимир в команде будет выполнять важную работу в нижних звеньях. Жарков — элитный чекер, атлет и профессионал, способный стать лидером «Трактора» как на льду, так и вне его. Его козыри — объём катания, силовая игра и опыт. Три этих компонента добавят команде мощи и важной глубины», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.
В прошедшем сезоне Жарков в составе «Авангарда» провёл 68 матчей и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-1». Всего в КХЛ 35-летний ветеран провёл 646 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 54 шайбы и отдал 92 результативные передачи.
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