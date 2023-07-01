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Плющев — о Мичкове: у нас давно не было форварда с таким потенциалом

Плющев — о Мичкове: у нас давно не было форварда с таким потенциалом
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвёл итоги драфта НХЛ и заявил, что нападающий Матвей Мичков имеет очень высокий потенциал роста.

«Для меня главный показатель — четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде. Именно этот раунд в первую очередь демонстрирует силу школы. Помнится, когда она у нас была на пике, в пятёрку лучших попадали сразу три российских хоккеиста во главе с Ильёй Ковальчуком. Но и нынешний показатель — это оценка «хорошо». Также отмечу, что выбраны пять белорусских юниоров. Это говорит о том, что даже в условиях изоляции российский и белорусский хоккей работает. Здесь нужно держаться за руки — и помогать друг другу.

Кого отмечу? Не буду оригинальным — Матвей Мичков. На мой взгляд, у нас уже довольно давно — на протяжении нескольких лет — не было форварда с таким потенциалом. Понятно, что его ещё нужно реализовать. Но это уже тот материал, из которого можно лепить. И которым всегда славился наш атакующий хоккей. У меня нет сомнений в том, что Мичков по потенциалу — номер один этого драфта, наравне с канадцем Бедардом. Другое дело, что сработал ряд факторов — и наш талант опустился не на своё, лишь седьмое, место», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года в Нэшвилле в общей сложности в итоге были выбраны 19 российских хоккеистов. Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером.

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