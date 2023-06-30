«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»

Болельщики «лётчиков» мечтают, что он выиграет им Кубок Стэнли, а руководство клуба не пугает, что Матвей на контракте в СКА.

В «Филадельфии» ажиотаж. Матвей Мичков, выбранный на драфте НХЛ под седьмым номером, стал поводом для радости и предвкушений скорого возрождения команды. О нём очень лестно отзывается руководство клуба, журналисты, а болельщики не могут поверить, что им привалило такое счастье.

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«Нас поразила его личность. Такие таланты появляются нечасто»

«Такие таланты, как Матвей, появляются нечасто. Мы провели много дискуссий внутри клуба, было много вариантов, кого можно выбрать. Но в конечном итоге это действительно особенный игрок. Нам придётся подождать, но что есть, то есть. Мы не переживаем на этот счёт. Я знаю то же, что и все – у него контракт на три года со СКА. Такие сроки нам назвали, но нас это не пугает.

Нам удалось дважды с ним встретиться. Сначала небольшой группой, и мы были потрясены его личностью и как он был рад шансу быть «лётчиком». Мы пытались объяснить это остальному персоналу, скаутам, но они нам не поверили. Так что мы встретились с ним во второй раз, и всех снова поразило, как он постоянно улыбался и повторял, что хочет в «Филадельфию». Это укрепило наши виды на него на драфте.

Но одно дело сказать. Мы не думали, что такого таланта не выберут до нашего пика. Пытались продвинуться выше, но цена пиков в день драфта сильно возрастает, поэтому у нас не получилось. Так что мы просто ждали, и он сам приплыл к нам в руки. Для нас это было лёгкое решение. То, что он был свободен к седьмому пику – это подарок для нас.

Почему мы считаем, что его характер не станет проблемой? Мы допросили его с пристрастием, задавали непростые вопросы и были удовлетворены его ответами. Заранее никогда не узнать, но у нас хорошее предчувствие. К тому же это талант такого уровня, у нас подобного в организации и близко нет. Мы обсуждали, что нам нужно добавить мастерства и таланта, надеемся, Мичков сможет вырасти в такого игрока для нас.

Он ни в чём нас не заверял, но сказал, что хочет играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли и быть «лётчиком». Мы видели, что он говорит искренне, постоянно улыбается, он был очень рад стать «лётчиком». Поэтому он особенный, мы хотим видеть у себя людей, которые хотят быть с нами, которые не боятся играть в «Филадельфии». Давайте признаем, здесь не всегда легко. Это может быть особенное место, когда ты даёшь результат и играешь с сердцем, люди это уважают. Но не все готовы к такому вызову. И нам очень понравилось, что на вопрос, боится ли он играть в «Филадельфии», Матвей ответил: «Конечно, нет. Я хочу быть «лётчиком» и играть на хоккейном рынке», — сказал генеральный менеджер клуба Дэнни Бриер.

«Он — не следующий Буре и не новый Овечкин. Он — первый Мичков»

«После Коннора Бедарда Мичков был самым зажигательным и креативным атакующим талантом на драфте. В атаке Мичков умеет делать всё. Простыми словами, он человек, способный решать исходы матчей.

Он катается сильно лучше среднего как по прямой, так и вбок. С шайбой он просто волшебник. У него не самый сильный бросок, но он блистательный финишёр с коварными руками. Он также может разыгрывать шайбу, делать хитрые передачи. Он набирает столько очков, как если бы это был не настоящий хоккей, а видеоигра.

Мичкова уже сравнивают с величайшими русскими вингерами НХЛ. Это тяжкое бремя. Он – не следующий Павел Буре. Не новый Овечкин. Он – первый Матвей Мичков. Он сам по себе может быть очень особенным», — отметил автор официального сайта «Филадельфии» Билл Мелтцер.

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«Мичков — жемчужина короны для команды, которая готова идти ва-банк»

«Бриер отважно сделал самый рискованный выбор драфта. Его задача – совершить перестройку «Филадельфии». Драфт Мичкова – это, потенциально, гигантский скачок вперёд. Риск с Мичковым не в его способностях, а в его доступности. Он из России, где геополитическая нестабильность. И он на контракте с российской командой до 2026 года.

Матвей Мичков Фото: nhl.com

Не всем фанатам понравится выбор Мичкова. Они переживают, что команда в перестройке, возможно, потратила высокий пик впустую на парня, который может никогда не заиграть в Северной Америке. Справедливо. Но…

Если не сейчас, то когда? Разве может быть более подходящее время попытаться срочно улучшить команду? Эксперты по оценке таланта говорят, что «Филадельфия» получила свою новую суперзвезду. А «Филадельфии» больше, чем кому-либо другому, нужна суперзвезда. Да и вообще хоть какая звезда.

Если не сейчас, то когда? Почти все пики на драфте – это риск, можете проверить. Бриер и руководство «Флайерз» услышали достаточно, чтобы увериться, что Мичков – правильный пик в нужное время.

Если он действительно так талантлив, как говорят эксперты, когда бы ещё «Филадельфии» представился шанс задрафтовать такого игрока? Надо брать, когда есть возможность.

Говорили, что Мичкова возьмёт «Сан-Хосе» под четвёртым номером. Или «Монреаль» под пятым. Но этого не случилось. Говорили и о «Вашингтоне». У Бриера был выбор – Райан Леонард или Мичков. Леонард считался надёжным выбором, но Мичков был жемчужиной короны для команды, которая готова пойти ва-банк», — пишет автор Philly Hockey Now Чак Баусман.

«Другим не хватило яиц его выбрать!»

Некоторые болельщики отнеслись к выбору русского таланта настороженно, но всё же другие настроения преобладают.

«Я просто в шоке, что «Флайерз» выбрали этого парня. Совершенно новая философия. Большой риск, который может быть щедро вознаграждён. Молодец, Бриер».

«В шоке, что он ещё был доступен! Отличная работа. Это Ягр 2023-го? Время покажет».

«Берегись, НХЛ, «Филли» выиграли по-крупному. Жду не дождусь, когда увижу его в деле. Болельщики «Флайерз», готовьтесь к величию».

«Великолепный риск. Другим клубам, таким как «Монреаль», не хватило яиц его выбрать!»

«Лучший наш выбор за последние 10 лет».

«Этот парень спасёт клуб. Мы возвращаемся!»

«Ущипните меня, я не сплю?»

«Если бы он был канадцем или американцем, его бы взяли вторым. Это талант».

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«Мой интерес к команде возродил Мичков – человек, который не будет играть в «Филадельфии» ещё три года. Это о многом говорит».

«Просто супер, он выиграет нам Кубок Стэнли».

«Поздравляю фанатов «Филадельфии». Мы заполучили зверюгу».

«Матвей будет столпом будущего хоккея в «Филадельфии». Будьте терпеливы, но этот парень плеймейкер и с правильными партнёрами может перевернуть судьбу этой команды».

«Он будет монстром. Среди игроков НХЛ его можно сравнить с моим любимым Капризовым, с Малкиным (но не такой высокий), а прямое сравнение – с многократным чемпионом Никитой Кучеровым».

«Я снова болею за «Филадельфию». Русские не отравляют раздевалку, а просто хотят забивать голы».

«Вау, мы действительно выбрали нужного парня. Сегодня отпраздную водкой. Мы вернулись».

«Флайерз» с главной кражей драфта».

«Подождать три года – ничто, если вы болеете за «Филадельфию» не один десяток лет».