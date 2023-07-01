Сопин: Кисаков и Тринеев находятся в Америке, разговоров о возвращении в Россию не велось

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что не разговаривал с нападающими Богданом Тринеевым и Александром Кисаковым об их возвращении в родной клуб.

«Возможное возвращение Тринеева и Кисакова из-за океана? Алексей Николаевич Кудашов поддерживал связь с самим Богданом, я общался с его представителями. Сегодня прочитал новость, что он примет участие в лагере развития «Вашингтона», который пройдёт в начале июля.

Я задавал агенту вопрос по обоим игрокам и никакой информации от него не получил. Они находятся в Северной Америке и ждут каких-то решений клубов. Разговоров о возвращении или аренде не велось», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кисаков был задрафтован «Баффало» в 2021 году и прошлый сезон провёл в АХЛ. Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером. В мае 2022 года форвард заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 859 тыс. Текущий сезон хоккеист провёл в московском «Динамо» на условиях аренды из «Вашингтона».