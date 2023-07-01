«Нэшвилл» вёл переговоры с «Вашингтоном» по обмену Евгения Кузнецова — Фридман

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Нэшвилл Предаторз» был заинтересован в российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове. Команды вели переговоры по обмену

«Слышу много разговоров об интересе «Нэшвилла» к центрфорварду. Полагаю, что были разговоры вокруг Евгения Кузнецова из «Вашингтона» — Барри Тротц, конечно, хорошо его знает — но, похоже, они стихли», — говорится в сообщении.

Напомним, текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.