«Анахайм» подписал ведущего защитника «Флориды» на $ 12 млн
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«Анахайм Дакс» подписал контракт с ведущим защитником «Флориды Пантерз» Радко Гудасом, сообщает CapFriendly.
С 33-летним правым игроком обороны заключено трёхлетнее соглашение на три года и общую сумму $ 12 млн. В среднем за сезон чешский хоккеист будет получать $ 4 млн.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Гудас принял участие в 72 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 37 очков при общем показателе полезности «+14». В плей-офф защитник сыграл ещё в 21 матче, в котором отдал три результативные передачи при коэффициенте полезности «-5». Гудас вместе с «Флоридой», за которую играл с 2020 года, дошёл до финала Кубка Стэнли.
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