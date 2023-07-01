«Анахайм» подписал ведущего защитника «Флориды» на $ 12 млн

«Анахайм Дакс» подписал контракт с ведущим защитником «Флориды Пантерз» Радко Гудасом, сообщает CapFriendly.

С 33-летним правым игроком обороны заключено трёхлетнее соглашение на три года и общую сумму $ 12 млн. В среднем за сезон чешский хоккеист будет получать $ 4 млн.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Гудас принял участие в 72 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 37 очков при общем показателе полезности «+14». В плей-офф защитник сыграл ещё в 21 матче, в котором отдал три результативные передачи при коэффициенте полезности «-5». Гудас вместе с «Флоридой», за которую играл с 2020 года, дошёл до финала Кубка Стэнли.