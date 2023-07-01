«Флорида» подписала контракт с Экман-Ларссоном, он будет получать почти в 4 раза меньше

«Флорида Пантерз» на официальном сайте объявила о подписании 31-летнего защитника Оливера Экман-Ларссона.

Отмечается, что с хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму $ 2,25 млн.

Напомним, в середине июня «Ванкувер Кэнакс» выкупил контракт Экман-Ларссона. У защитника ещё действовало соглашение на четыре года и кэпхитом $ 8,25 млн. Таким образом, во «Флориде» шведский хоккеист будет получать почти в четыре раза меньше.

За два сезона в составе «Вакунвера» Экман-Ларссон провёл 133 матча, в которых набрал 51 (7+44) очко при показателе полезности «-19».

Командам НХЛ разрешено выкупать контракт игрока, чтобы получить снижение потолка заработной платы в течение периода, вдвое превышающего оставшуюся продолжительность контракта. Поскольку по контракту Экман-Ларссона осталось $ 29 млн, выкуп рассчитан на восемь лет при стоимости $ 19,33 млн и экономии в размере $ 9,66 млн. Если бы «Кэнакс» сохранили Экман-Ларссона, только за следующие два года ему заплатили бы в общей сложности $ 18,5 млн.