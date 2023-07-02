Вратарь Иван Федотов опубликовал фотографию со своего отдыха

Экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов впервые за последний год опубликовал фотографию со своего отдыха. 1 июля вратарь завершил срочную службу в армии РФ и теперь наслаждается отдыхом в Дубае.

Фото: соцсети Федотова

Ранее в СМИ появлялась информация, что Федотов заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА.

Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ.

В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ: его контракт был автоматически продлён на год. В сезоне-2021/2022 голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба, а также был основным вратарём сборной России на Олимпиаде.