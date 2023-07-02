Савицкис: рижское «Динамо» продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал ситуацию в клубе.
«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности. Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Всё станет известно через пару недель», — приводит слова Савицкиса ТАСС.
Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что 28 июня истёк срок подачи заявок на следующий сезон чемпионата Латвии по хоккею. В Латвийской федерации хоккея не получили заявку от рижского «Динамо». Команда была вновь создана в 2008 году и с сезона-2008/2009 выступала в Континентальной хоккейной лиге. В феврале 2022 года «Динамо» заявило о выходе из КХЛ. В прошлом сезоне команда играла в первенстве Латвии.
- 2 июля 2023
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