Генменеджер «Нэшвилла» Тротц: не хочу, чтобы к нам приезжали на пенсию

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц рассказал о своих целях в клубе.
«Моё намерение состоит в том, чтобы сделать эту команду действительно хорошей на долгое время. Я не хочу, чтобы сюда приезжали на пенсию. Хочу, чтобы сюда приезжали побеждать.
Я ищу сильных игроков, чтобы поддержать наше мастерство и наших молодых ребят, показать им правильный путь, создать культуру побед. Это моя цель. Я прихожу на работу, чтобы что-то улучшить. Если я могу каким-то образом усилить нашу команду, то хочу это сделать. Я ищу то, что сделает нас лучше, выделит среди остальных», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Они набрали 92 очка в 82 матчах.
- 2 июля 2023
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