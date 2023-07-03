«Вашингтон» подписал лучшего бомбардира фарм-клуба «Калгари»

Нападающий Мэттью Филлипс, минувший сезон проведший в АХЛ, стал хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз». 25-летний спортсмен заключил с новой командой одностороннее соглашение на год. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз» на официальном сайте.

Филлипс в прошлом сезоне за «Калгари Рэнглерс» (фарм-клуб «Калгари Флэймз») в Американской хоккейной лиги набрал 76 (36+40) очков в 66 матчах, заняв первое место в списке лучших снайперов.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, что на драфте Национальной хоккейной лиги хотели привлечь к себе игрока из топ-6, в результате обменов, но у них ничего не вышло. Команда подписала под восьмым номером центрфорварда Райана Леонарда.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли.