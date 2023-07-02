В «Вашингтоне» рассказали о стратегии клуба на драфте НХЛ — 2023

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о стратегии клуба на драфте НХЛ — 2023.

«Наша стратегия на период драфта заключалась в том, чтобы провести несколько обменов [драфт-пиков], для того чтобы выйти на группу игроков, на которую мы ориентировались. В итоге мы пытались провести обмены и привлечь форварда из разряда топ-6. Мы были открыты для новых возможностей, предприняли ряд шагов, но, к сожалению, у нас ничего не вышло», — цитирует Маклеллана The Hockey News.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде драфта-2023 выбрал центрфорварда Райана Леонарда под общим восьмым номером.

Ранее Брайан Маклеллан высказался о подписании нападающего Макса Пасиоретти.