«Информация ложная и провокационная». Агент Гибсона раскритиковал известного журналиста

Агент Курт Оверхардт, представляющий интересы вратаря «Анахайм Дакс» Джона Гибсона, раскритиковал известного журналиста Франка Серавалли.

Ранее североамериканский инсайдер в эфире подкаста The Nasty Knuckles сообщил, что голкипер «уток» якобы заявил, что больше не сыграет ни одного матча за клуб. Гибсон, как отмечалось, намерен покинуть «Анахайм».

«Как вы считаете, что чувствует хоккеист, которого последние четыре сезона каждый матч расстраивают огромным количеством бросков и при этом он ежедневно выходит на лёд, осознавая, что шанса выиграть нет? Это отстойно», — дополнил Серавалли.

Оверхардт ответил, что известный инсайдер дал «ошибочные сведения».

«От имени и по просьбе моего клиента Джона Гибсона мы хотели бы чётко заявить, что эта информация является ложной, несправедливой и провокационной. Серавалли не связывался ни с игроком, ни со мной, чтобы проверить точность этого комментария.

Мой клиент никогда не заявлял ничего подобного никому из руководства «Анахайма». Для него большая честь быть частью «Дакс», он убеждённый сторонник фан-базы команды — так же, как и всего сообщества «Анахайм», — говорится в официальном заявлении агента.