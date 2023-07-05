Пыленков — о «Динамо»: мной интересовались многие команды, рад оказаться в великом клубе

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о переходе в стан бело-голубых из «Северстали».

«Стал игроком «Динамо» уже в первый день межсезонья? На самом деле всё же разрешилось не за один день. Наступил конец плей-офф, и я знал, что мной интересовались многие команды, но получилось так, что меня выбрало и заполучило «Динамо». Я очень рад оказаться в этом великом клубе.

Конечно, испытываю определённое волнение, но в то же время «Динамо» приобрело меня для того, чтобы я помогал команде в достижении Кубка Гагарина. И я постараюсь сделать всё возможное для клуба и команды», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 5 июля.