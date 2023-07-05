«Хочу доказать, что СКА сделал ошибку». Интервью с игроком, за которого сражались топы КХЛ

22-летний защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков стал первым новичком столичного клуба в межсезонье КХЛ. Оно и неудивительно, ведь за одного из самых прогрессирующих защитников страны развернулась настоящая рубка на трансферном рынке, в которой генеральному менеджеру бело-голубых Алексею Сопину пришлось действовать на опережение, чтобы заполучить в свои ряды желаемый актив.

Минувший сезон для Пыленкова сложился максимально насыщенным образом. Регулярный чемпионат Даниил начинал в составе СКА, но затем наряду с Александром Самоновым стал участником памятного обмена в «Северсталь». В череповецком клубе уроженец Егорьевска с ходу вышел на лидирующие позиции, а в плей-офф и вовсе отметился 5 (1+4) результативными действиями в серии с будущим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» серебряный призёр молодёжного чемпионата мира – 2020 поделился положительными эмоциями от перехода в столичный клуб, проанализировал итоги минувшего сезона, ответил на вопрос, что сильнее всего выделяет армейцев Москвы на фоне других клубов лиги, а также назвал главную цель бело-голубых на новый сезон.

«Мной интересовались многие клубы. Готов был играть везде и очень рад, что попал в «Динамо»

— Даниил, как прошёл отпуск? Успели ли полностью отдохнуть перед началом подготовки к следующему сезону?

— Отпуск прошёл достаточно хорошо, так как «Северсталь» вылетела уже в первом раунде, и у меня было много времени, чтобы отдохнуть, восстановиться и залечить все травмы. Съездили с семьёй, успели даже два раза отдохнуть, и сейчас я полностью сосредоточен на новом сезоне.

— На данный момент вы являетесь одним из самых статусных новичков московского «Динамо». С какими чувствами восприняли свой обмен из «Северстали», который официально произошёл уже в первый день межсезонья?

— На самом деле, всё же разрешилось не за один день. Наступил конец плей-офф, и я знал, что мной интересовались многие команды, но получилось так, что меня выбрало и заполучило «Динамо». Я очень рад оказаться в этом великом клубе.

— Когда состоялся обмен в Москву, в прессе прошла информация, что возвращение в столичный регион было едва ли не приоритетом для вас при выборе нового клуба, и, в частности, именно по этой причине вы сами отказались от вариантов с восточными топ-клубами. Насколько это соответствует действительности?

— Я такой информации не слышал. В этой ситуации от меня ничего не зависело, так как я находился в статусе ограниченно свободного агента. Поэтому тут дело было не во мне, а в договорённостях между самими клубами.

— То есть, в принципе, вы бы спокойно восприняли переезд в условный Магнитогорск или в ту же Казань?

— Никакой проблемы для меня бы здесь не было, потому что я готов играть везде. Но хорошо, что попал в московский клуб, а в особенности в «Динамо», за которое уже выступал по школе. Можно сказать, что для меня это уже не новый клуб.

— Московское «Динамо» действительно проделало грандиозную работу, чтобы выиграть борьбу за вас у многих топ-клубов КХЛ. Не давят ли на вас такие большие ожидания и ощущаете ли дополнительную ответственность?

— Конечно, испытываю определённое волнение, но в то же время «Динамо» приобрело меня для того, чтобы я помогал команде в достижении Кубка Гагарина. И постараюсь сделать всё возможное для клуба и команды.

— «Нужно отдышаться и принять правильное решение», — такими словами вы отвечали в марте на вопрос о возможном отъезде в «Тампу», которой принадлежат права на вас за океаном. Почему всё-таки посчитали, что правильное решение – это остаться в КХЛ?

— Для моей семьи сейчас так будет лучше. В будущем рассматриваю вариант с НХЛ, но на данный момент это так.

Комментарий Даниила Пыленкова после завершения плей-офф КХЛ Пыленков — о возможном переходе в «Тампу»: нужно отдышаться и принять правильное решение

«Обмен из СКА произошёл неожиданно. Эта ситуация меня закалила»

— Прошлый сезон вы начинали в основном составе СКА. Насколько неожиданным стал обмен в «Северсталь», куда вы были отправлены вместе с Самоновым?

— Для меня и для моей семьи действительно всё произошло неожиданно. Этого даже ничего не предвещало. Но я рад, что в жизни сложилась такая ситуация, потому что она меня закалила и дала ещё больший стимул захотеть доказать, что в СКА совершили ошибку, сделав такой обмен.

Даниил Пыленков Фото: photo.khl.ru

— В «Северстали» вы с ходу вышли на ведущие роли в команде. Так быстро вписались в систему Андрея Разина?

— Всё сложилось успешным образом благодаря тренерам, персоналу и игрокам, которые очень хорошо приняли меня в новой команде. Вообще, лично в «Северстали» я знал очень немногих, но быстро влился в коллектив, за что благодарен каждому игроку и каждому человеку в череповецком клубе. Мне очень сильно помогло, что я попал в хороший коллектив. И команда хорошо играла. Я не боялся ошибиться и играл в свою игру, как умею.

— Как бы вы описали самого Разина? Какой он в общении с хоккеистами?

— Хороший тренер, хороший специалист. Где-то немного вспыльчивый, но он всегда хочет, чтобы игрок прогрессировал и вырос в хорошего хоккеиста.

— Хорошо известно, что он иногда практикует боксёрские спарринги со своими игроками. С вами не пробовал?

— Нет, со мной-то зачем ему было спарринговать? (Смеётся.) У нас всё было нормально, без всяких плохих действий.

«Мало кто верил, что «Северсталь» выиграет у ЦСКА хотя бы один матч»

— Если посмотреть на итоги минувшего плей-офф, то можно сделать вывод, что «Северсталь» фактически была ближе всех к тому, чтобы остановить чемпионский ход ЦСКА (3-3 в серии, 2:0 в седьмом матче). За счёт чего удалось навязать такое сопротивление команде Фёдорова?

— Мало кто вообще верил, что «Северсталь» выиграет хотя бы один матч, потому что ЦСКА на протяжении уже скольких лет первый раунд проходил со счётом 4-0. Но мы знали, что можем, и не хотели сдаваться. И думаю, что ЦСКА понял после первого или второго матча, что так просто мы не сдадимся. В этой серии «Северсталь» проявила командный характер.

Сергей Фёдоров и Даниил Пыленков Фото: photo.khl.ru

— Какие ощущения всё-таки остались у вас после завершения седьмого матча – удовлетворение от успешного сезона или чувство досады от столь обидного поражения?

— Удовлетворения точно у нас не было, потому что мы могли выиграть. Вели 2:0 в седьмом матче, но, кто смотрел ту встречу, тот всё прекрасно понимает, что произошло. Такова жизнь.

— Если говорить о чисто хоккейных моментах, в чём заключается главный феномен ЦСКА, что они так сильно добавляют в ключевые мгновения?

— У них больше опыта — как опыта седьмых матчей, так и вообще. Год за годом эта команда претерпевает минимальные изменения, уже какой сезон играют одни и те же игроки. Они выступают одним коллективом и уже чувствуют друг друга так хорошо, как ни одна другая команда.

«Если «Торпедо» сыграет неплохо, может быть, некоторые клубы и перенимут их фишку»

— «Динамо» для вас стало уже третьим клубом за последние полтора года. Насколько тяжело так часто менять обстановку в ещё молодом возрасте для игрока?

— Вы правильно подметили, что у меня ещё молодой возраст. Мне куда скажут, туда я и еду. Из СКА в «Северсталь» обмен произошёл одним образом, здесь — другим. Сейчас я поменял команду летом, поэтому было время подготовиться к переезду, и в этом плане получилось проще, чем при переезде из Питера в Череповец.

Даниил Пыленков Фото: photo.khl.ru

— Кого в новом клубе знаете лучше всего, если вынести за скобки Егора Морозова, который также перешёл в «Динамо» из «Северстали»?

— В «Динамо» знаю многих игроков, поэтому мне бы не хотелось кого-то отдельно выделять. Со многими в команде поддерживаю общение.

— Что первое при знакомстве сказал главный тренер команды Алексей Кудашов, на чём расставил акценты?

— После обмена мы созвонились с ним. Алексей Николаевич поприветствовал меня в команде, рассказал о плане на сбор, объяснил мою роль в команде и пожелал удачи.

— Алексей Николаевич является известным сторонником максимально раннего сбора игроков на предсезонку. При этом сейчас в КХЛ появляется новый тренд: Игорь Ларионов собирает «Торпедо» в начале августа. Как вы считаете, есть ли будущее в лиге за таким подходом?

— По-моему, 1 августа «Торпедо» выходит из отпуска. Посмотрим, как они сыграют в новом сезоне. Если они проявят себя неплохо, то может быть, некоторые клубы посмотрят и перенимут данную фишку.

— Сами вы при переходе в «Динамо» что-то радикальным образом меняли в своей подготовке к новому сезону? У Алексея Кудашова очень много беговых упражнений, и для многих это становится испытанием в Бору.

— Я старался готовиться по своей системе, но, действительно, где-то добавил бега, потому что знал об этой особенности.