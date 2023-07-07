Абрамов — о продлении контракта с ЦСКА: в сторону Северной Америки даже не смотрел

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о подписании нового контракта с клубом. Соглашение было подписано сроком на четыре года.
«1 мая у меня закончился контракт, и мы начали переговоры с клубом. Пришли к такому соглашению, я очень доволен. Спасибо руководству за доверие. Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы ЦСКА продолжал побеждать. Спасибо болельщикам, которые в том числе писали мне в соцсетях, их поддержка сильно чувствовалась. Я счастлив остаться в ЦСКА.
Четыре года – это очень длинный контракт для КХЛ? Сейчас многие ребята начали подписывать длинные контракты, не знаю, с чем это связано. Было такое предложение от клуба, и я практически сразу согласился. Меня в ЦСКА всё устраивает.
Появлялись ли предложения из Северной Америки? Когда у меня закончился контракт с ЦСКА, были контакты, но до конкретного предложения так и не дошло. Я даже не смотрел в сторону Северной Америки. Посчитал, что ЦСКА – это лучший вариант для меня. Мечта играть в НХЛ осталась? Сейчас все мысли о ЦСКА. А что будет через четыре года – посмотрим», — цитирует Абрамова «РБ Спорт».
Виталий Абрамов на драфте НХЛ 2016 года выбран в третьем раунде под общим 65-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». На данный момент права на него в североамериканской лиге принадлежат «Оттаве Сенаторз».
- 7 июля 2023
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:05
-
18:41
-
18:20
-
18:10
-
17:52
-
17:39
-
17:20
-
17:10