Давыдов: летний лагерь московского «Динамо» должен открыть двух-трёх Джиошвили

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов ожидает, что молодые хоккеисты московского «Динамо» проявят себя в новом сезоне КХЛ и сделают качественный шаг вперёд. Специалист привёл в пример форварда Максима Джиошвили.

«В мои годы основной состав «Динамо» начинал подготовку в конце июня, а сейчас на дворе уже почти середина июля. Кстати, в наше время давали шанс трём-четырём юниорам, а сейчас у нас на сборе больше двух десятков. Все дороги для молодёжи открыты — только работай, а не сиди в телефоне!

Что жду от летнего лагеря «Динамо» — 2023? Новых открытий. Сегодня у «Динамо» такой состав, когда вакансии, так скажем, есть. Но нужна спортивная наглость. К сожалению, её вижу не всегда.

У нас много молодёжи, в том числе благодаря связям с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Год назад открытием вот такого совместного лагеря стал силовой форвард Джиошвили. Мне этот парень понравился — агрессивный, с руками-ногами, с нахрапом. Дорос даже до сборной России. В общем-то, у него наш, динамовский стиль. Жаль только, что в плей-офф Джиошвили подсел. Надеюсь, сделает выводы. Так вот, от нового лагеря «Динамо» жду двух-трёх новых Джиошвили. Выключайте телефоны — и доказывайте!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Джиошвили провёл 62 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф нападающий отметился двумя заброшенными шайбами в шести матчах.