Петер Форсберг продал дом защитнику «Тампы» Виктору Хедману

Легендарный шведский нападающий Петер Форсберг продал дом в Эрншельдсвике защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктору Хедману, сообщает Expressen.

Продажа была совершена через общего знакомого, и окончательная цена составила около 20 млн шведских крон ($ 1,8 млн). Площадь дома 391 квадратный метр, площадь участка — 9235 квадратных метров.

Фото: TV4

«У нас было много весёлых лет там. Но в последние годы я не так часто посещал дом, так что решение о продаже, думаю, правильное. Продажа не связана с тем, что мы с Николь Нордин недавно расстались», — заявил Форсберг.

Напомним, в начале июня Хедман объявил о продаже своего дома в этом же городе. Вилла площадью 109 квадратных метров расположена у воды. Дом и участок у моря оцениваются в 8,5 млн шведских крон (около $ 800 тыс.).