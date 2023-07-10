Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Петер Форсберг продал дом защитнику «Тампы» Виктору Хедману

Петер Форсберг продал дом защитнику «Тампы» Виктору Хедману
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный шведский нападающий Петер Форсберг продал дом в Эрншельдсвике защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктору Хедману, сообщает Expressen.

Продажа была совершена через общего знакомого, и окончательная цена составила около 20 млн шведских крон ($ 1,8 млн). Площадь дома 391 квадратный метр, площадь участка — 9235 квадратных метров.

Фото: TV4

«У нас было много весёлых лет там. Но в последние годы я не так часто посещал дом, так что решение о продаже, думаю, правильное. Продажа не связана с тем, что мы с Николь Нордин недавно расстались», — заявил Форсберг.

Напомним, в начале июня Хедман объявил о продаже своего дома в этом же городе. Вилла площадью 109 квадратных метров расположена у воды. Дом и участок у моря оцениваются в 8,5 млн шведских крон (около $ 800 тыс.).

Материалы по теме
Фото
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хедман продаёт дом в родном городе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023