Нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в сезоне-2023/2024

Форвард Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в ближайшем сезоне, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Нижегородский клуб согласовал с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста до окончания сезона-2023/2024 годов. В ближайшее время игрок подпишет с «Торпедо» однолетний контракт», — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Владислав в регулярке сыграл 47 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков с показателем полезности «+11». В плей-офф на счету нападающего 10 матчей и 4 (3+1) результативных балла.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде идёт в соответствии с графиком.