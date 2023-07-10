Нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в сезоне-2023/2024

Форвард Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в ближайшем сезоне, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
«Нижегородский клуб согласовал с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста до окончания сезона-2023/2024 годов. В ближайшее время игрок подпишет с «Торпедо» однолетний контракт», — сказано в сообщении клуба.
В минувшем сезоне Владислав в регулярке сыграл 47 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков с показателем полезности «+11». В плей-офф на счету нападающего 10 матчей и 4 (3+1) результативных балла.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде идёт в соответствии с графиком.
- 10 июля 2023
-
15:30
-
15:18
-
15:03
-
14:45
-
14:21
-
14:12
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:25
-
12:18
-
12:00
-
11:54
-
11:23
-
11:01
-
10:22
-
10:05
-
09:41
-
09:18
-
09:06
-
08:46
-
08:22
-
08:08
-
03:34
- 9 июля 2023
-
23:36
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:25
-
21:43
-
21:29
-
21:16
-
20:40
-
20:29