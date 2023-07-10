Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в сезоне-2023/2024

Нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в сезоне-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в ближайшем сезоне, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Нижегородский клуб согласовал с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста до окончания сезона-2023/2024 годов. В ближайшее время игрок подпишет с «Торпедо» однолетний контракт», — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Владислав в регулярке сыграл 47 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков с показателем полезности «+11». В плей-офф на счету нападающего 10 матчей и 4 (3+1) результативных балла.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде идёт в соответствии с графиком.

Материалы по теме
Третьяк рассказал, как идёт строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023