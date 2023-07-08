Третьяк рассказал, как идёт строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде идёт в соответствии с графиком.

«Одним из приоритетов Федерации хоккея России вот уже много лет является работа по улучшению инфраструктуры, строительство новых хоккейных дворцов. Сейчас в Нижегородской области уже более 50 катков, ведётся строительство новой арены, которая будет самой большой и современной в регионе. Вместе с губернатором мы посетили стройку и ознакомились с ходом выполнения работ. Процесс возведения дворца идёт строго по графику, уже есть возможность проинспектировать зону раздевалок и другие важные помещения.

Открытие арены запланировано на 2025 год. Хочу отметить, что после ввода дворца в строй у нижегородских хоккеистов всех возрастов появятся шикарные условия для занятий спортом. Новое сооружение будет просто великолепным. Достаточно сказать, что кроме основного катка на арене будет сразу два тренировочных льда, далеко не в каждом дворце уровня матчей КХЛ есть такая богатая инфраструктура. Глеб Никитин контролирует процесс строительства с особым вниманием, значит, все работы будут выполнены качественно и в срок. Забота главы региона — большой плюс для дела развития нижегородского хоккея», — цитирует Третьяка ТАСС.

Возведение дворца началось год назад. Его вместимость составит 12 тыс. зрителей. Сообщается, что из федерального бюджета на строительство в течение трёх лет выделено примерно 5 млрд рублей.